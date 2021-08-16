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Severe Thunderstorm Watch from MON 3:54 PM MST until TUE 12:00 AM MST

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3:54 pm Weather AlertsWx Alert - Pinal

Issued by National Weather Service – Phoenix, AZ

Pinal County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
442 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MST TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ARIZONA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES

IN EAST CENTRAL ARIZONA

GILA

IN SOUTH CENTRAL ARIZONA

MARICOPA

IN SOUTHEAST ARIZONA

PINAL

THIS INCLUDES THE CITIES OF APACHE JUNCTION, CACTUS FOREST,
CASA GRANDE, ELOY, FLORENCE, JAKES CORNER, KOHLS RANCH, MESA,
PAYSON, PHOENIX, PUNKIN CENTER, RYE, STAR VALLEY,
AND TONTO VILLAGE.

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News 4 Tucson

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