Severe Thunderstorm Watch from MON 3:54 PM MST until TUE 12:00 AM MST

Severe Thunderstorm Watch from MON 3:54 PM MST until TUE 12:00 AM MSTNew
Issued by National Weather Service – Phoenix, AZ
Pinal County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
442 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MST TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ARIZONA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN EAST CENTRAL ARIZONA
GILA
IN SOUTH CENTRAL ARIZONA
MARICOPA
IN SOUTHEAST ARIZONA
PINAL
THIS INCLUDES THE CITIES OF APACHE JUNCTION, CACTUS FOREST,
CASA GRANDE, ELOY, FLORENCE, JAKES CORNER, KOHLS RANCH, MESA,
PAYSON, PHOENIX, PUNKIN CENTER, RYE, STAR VALLEY,
AND TONTO VILLAGE.