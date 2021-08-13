Severe Thunderstorm Watch from FRI 6:55 PM MST until SAT 3:00 AM MST
Issued by National Weather Service – Phoenix, AZ
Pinal County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
439 IN EFFECT UNTIL 3 AM MST SATURDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ARIZONA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN EAST CENTRAL ARIZONA
GILA
IN SOUTH CENTRAL ARIZONA
MARICOPA
IN SOUTHEAST ARIZONA
PINAL
IN SOUTHWEST ARIZONA
YUMA
IN WEST CENTRAL ARIZONA
LA PAZ
THIS INCLUDES THE CITIES OF APACHE JUNCTION, BRENDA,
CACTUS FOREST, CASA GRANDE, ELOY, FLORENCE, FORTUNA FOOTHILLS,
HARCUVAR, JAKES CORNER, KOHLS RANCH, LIGURTA, MESA, PARKER,
PAYSON, PHOENIX, PUNKIN CENTER, QUARTZSITE, RYE, SALOME,
STAR VALLEY, TONTO VILLAGE, VICKSBURG, VICKSBURG JUNCTION,
AND YUMA.