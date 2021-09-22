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4 the Weekend: Tucson Greek Festival

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4:42 pm

TUCSON (KVOA)- Fall season kicks off with some fun events for the whole family this weekend in southern Arizona.

TUCSON GREEK FESTIVAL
DATE: FRIDAY 4PM - 8PM & SATURDAY 11AM - 8PM
LOCATION: ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH
TICKETS: FREE
MORE DETAILS, CLICK HERE.

EL TOUR LOOP DE LOOP
DATE: SATURDAY
TIME: 6:30AM- 2PM
LOCATION: MERCADO ANNEX
TICKETS: FREE
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OKTOBERFEST
DATE: SATURDAY AND SUNDAY
TIME: 12:00 PM TO 5:00 PM
LOCATION: MT. LEMMON SKI VALLEY
TICKETS: FREE
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MUSIC UNDER THE STARS
DATE: SUNDAY
TIME: 7PM
LOCATION: REID PARK
TICKETS: FREE
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Priscilla Casper

Priscilla Casper is an anchor and multi-skilled journalist for News 4 Tucson. She anchors weekdays at noon and 5 p.m.

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