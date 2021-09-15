4 the Weekend: Corn Maze opens!New
TUCSON (KVOA)- Here are some fun events happening in southern Arizona this weekend to get you in the fall spirit.
CORN MAZE OPENING DAY
DATE: SATURDAY, SEPT. 18TH
TIME: 9:00AM TO 4:00PM
LOCATION: APPLE ANNIE'S ORCHARD
TICKETS: $6-$8
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MOVIES ON THE LAWN
DATE: SATURDAY, SEPT. 18TH
TIME: 6 – 9 P.M.
LOCATION: ORO VALLEY COMMUNITY & RECREATION CENTER
TICKETS: FREE
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"CLEAR THE SHELTERS" PARTY
DATE: SUNDAY, SEPT. 19TH
TIME: 10 A.M. TO 5 P.M
LOCATION: PIMA ANIMAL CARE CENTER
TICKETS: FREE
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SUNNYSIDE FOUNDATION'S GIVES DAY 5K
DATE: SUNDAY, SEPT. 19TH
TIME: 8AM- 12PM
LOCATION: MISSION MANOR PARK
TICKETS: FREE
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